Comer Industries SpA est une entreprise technologique basée en Italie, qui conçoit et produit des systèmes d'ingénierie et des solutions mécatroniques pour la transmission de puissance, fournis aux fabricants de machines agricoles et industrielles. La société opère dans deux secteurs : Agri et Industriel. Le secteur Agri fournit une large gamme de systèmes d'ingénierie pour les machines agricoles. Le secteur industriel offre des solutions intégrées pour la construction, la sylviculture, la marine et les énergies renouvelables, entre autres. L'entreprise est active dans le monde entier.

Secteur Machines et équipements industriels