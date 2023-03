Comer Industries, chiffre d'affaires 2022 supérieur à 1 milliard d'euros ; dividende à venir

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Comer Industries Spa a annoncé mardi un chiffre d'affaires de 1,23 milliard d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, en hausse de 18 % par rapport à 1,04 milliard d'euros pro-forma pour la même période de l'année dernière.

La croissance du chiffre d'affaires au cours de l'année 2022 a été tirée par les secteurs agricole et industriel.

Le secteur agricole a été positivement impacté par la hausse de la demande de produits agricoles due à la croissance démographique et par la hausse des prix des matières premières agricoles, qui a incité les agriculteurs à investir davantage dans les machines et l'équipement. Le secteur industriel a enregistré une performance positive malgré le fait que la hausse des taux d'intérêt a pénalisé le secteur de la construction et réduit les investissements.

L'Ebitda récurrent s'est élevé à 180,0 millions d'euros, contre 130,2 millions d'euros pro forma en 2021, avec une marge de revenus consolidés de 15 %, en hausse de 213 points de base.

L'EBIT ajusté s'est élevé à 142,8 millions d'euros, contre 87,0 millions d'euros pro forma en 2021, avec une marge sur le chiffre d'affaires consolidé de 12 %, en hausse de 325 points de base.

Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 101,8 millions d'euros, contre 48,4 millions d'euros pro forma en 2021, soit 8,2 % du chiffre d'affaires consolidé.

La société a proposé un dividende de 0,75 EUR par action, en hausse de 50 % par rapport à 0,50 EUR par action en 2021,

avec une distribution d'environ 24 % du résultat net consolidé.

La dette nette au 31 décembre 2022 s'élevait à 148,9 millions d'euros, contre 177,0 millions d'euros en 2021. Le ratio d'endettement passe de 1,4 à 0,8.

Matteo Storchi, président et CEO de Comer Industries, a déclaré : "Saisir les opportunités et répondre positivement aux changements d'un marché en évolution rapide sont deux atouts clés de notre stratégie industrielle. Les résultats financiers que nous partageons aujourd'hui avec nos parties prenantes en sont la preuve. 2022 a été une année remarquable et je suis ravi des résultats obtenus. La croissance du chiffre d'affaires et l'EBITDA de 180 millions d'euros sont le résultat d'objectifs ambitieux et de choix entrepreneuriaux qui nous ont permis de franchir des étapes importantes. Nous continuerons à investir dans l'avenir de la mécanique, toujours orientés vers une croissance durable et en tenant compte des besoins du marché".

Comer Industries est en baisse de 0,3 % à 32,60 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.