(Alliance News) - Comer Industries Spa a annoncé mercredi que la négociation de ses actions ordinaires a commencé sur le marché réglementé Euronext Milan, organisé et géré par Borsa Italiana Spa.

En même temps, les actions ordinaires de Comer Industries ont été exclues de la négociation sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Milan, organisé et géré par Borsa Italiana

Italiana.

A la date d'aujourd'hui, le capital social de Comer Industries s'élève à 18,5 millions d'euros divisés en environ 28,7 millions d'actions.

"Suite à son arrivée sur la Piazza Affari, qui a eu lieu le 13 mars 2019, la société a connu une croissance constante qui a conduit en quelques années à un renforcement du Groupe au niveau financier, dimensionnel et en termes de présence locale et mondiale", a précisé la société dans une note.

"Le déménagement - quatre ans seulement après l'arrivée de la société en bourse - vise désormais à accroître la visibilité de Comer Industries sur les marchés financiers et à susciter un plus grand intérêt de la part des investisseurs institutionnels, avec un bénéfice conséquent en termes de liquidité du titre - qui a augmenté de plus de 300% depuis 2019 - et une meilleure valorisation du Groupe, de sa marque et de son positionnement concurrentiel", lit-on encore.

"Le passage à Euronext Milan, commente Matteo Storchi, président-directeur général de Comer Industries, est une étape supplémentaire dans notre trajectoire stratégique et sera une source d'énergie nouvelle en vue des développements ultérieurs que notre groupe a prévus pour les années à venir. Je suis fier de la croissance de Comer Industries. C'est en 2019 que nous avons sonné la cloche pour la première fois et aujourd'hui, après seulement quatre ans, nous sommes de nouveau là, plus forts, plus internationaux et avec de nouveaux objectifs ambitieux."

L'action de Comer Industries est dans le rouge de 1,6 pour cent à 31,20 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

