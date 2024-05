L'OCC américain prend des mesures d'exécution à l'encontre de l'unité de Comerica

L'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) a annoncé jeudi qu'il avait pris des mesures d'exécution contre l'unité de gestion de patrimoine du prêteur régional Comerica pour "pratiques peu sûres ou douteuses". (Reportage de Niket Nishant à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)