Les actions des banques régionales américaines bondissent grâce à la croissance des dépôts de Western Alliance

Les actions des créanciers régionaux américains ont grimpé en début de séance mercredi, cherchant à sortir de la fourchette de cotation, une mise à jour des niveaux de dépôts de Western Alliance Bancorp ayant apaisé les inquiétudes concernant l'aggravation de la crise bancaire aux États-Unis.

Les actions de Western Alliance ont grimpé de 11 % pour atteindre 35,18 dollars, en passe d'effacer les pertes enregistrées au cours des deux dernières semaines si les gains se maintiennent.

La croissance des dépôts du créancier a dépassé les 2 milliards de dollars au 12 mai, a-t-elle déclaré après la fermeture des marchés mardi, tandis que le courtier Bank of America Global Research a repris la couverture de la banque avec une note "achat" et un objectif de prix de 42 dollars.

Son modèle d'entreprise "était plus résistant qu'on ne le pensait", a déclaré BofA.

Western Alliance et d'autres créanciers régionaux ont vu la valorisation de leurs actions mise à mal par les inquiétudes concernant une crise plus large et les coûts de financement, les consommateurs transférant leur argent vers des banques plus importantes après l'effondrement de trois prêteurs américains de taille moyenne au cours des deux derniers mois.

L'action de PacWest Bancorp était en hausse de 10 % à 5,04 dollars mercredi. Les actions de la banque ont fluctué au cours des dernières séances, augmentant de près de 18 % lundi pour ensuite perdre ces gains un jour plus tard.

Les actions de Comerica Inc, Zions Bancorp et KeyCorp ont également augmenté de 1,3 % à 3,5 %.

Les flux de dépôts dans les banques américaines, que les investisseurs scrutent à la recherche de signes de détresse, ont atteint 17,16 billions de dollars au cours de la semaine qui s'est achevée le 3 mai, ce qui représente la première augmentation en quatre semaines, selon les données de la Réserve fédérale. (Reportage de Niket Nishant à Bengaluru ; rédaction de Devika Syamnath)