Changements en vue dans les instances dirigeantes de Comet

Berne (awp) - A l'occasion de l'assemblée générale qui se tiendra à Berne le 14 avril prochain, les actionnaires de Comet seront appelés à élire deux nouveaux membres au conseil d'administration. L'entreprise entend également étoffer sa direction générale.

A l'exception de Gian-Luca Bona, qui a décidé de ne pas se représenter après 11 ans passés au conseil d'administration, tous les membres sortants sont candidats à leur réélection, de même que le président Heinz Kundert, indique le groupe fribourgeois coté sur SIX vendredi dans un communiqué.

Diplômée d'ingénierie mécanique de l'école polytechnique de Singapour et titulaire de deux masters de l'université de Leeds et de la Harvard Business School, Irene Lee a exercé diverses fonctions dirigeantes au sein de sociétés technologiques comme Seagate Technology et Kulicke & Soffa.

Chimiste de formation et disposant d'une vaste expérience dans le développement et la promotion de la technologie des semi-conducteurs, Paul Boudre a quant à lui été de 2015 à 2022 directeur général (CEO) du groupe industriel français Soitec, pour lequel il a également officié comme président du conseil d'administration entre 2015 et 2017.

Dans la foulée, Comet a fait part de son intention de renforcer son comité de direction en y ajoutant les fonctions de directeur technologique (CTO) et de directeur des ressources humaines (DRH). Au premier poste, l'entreprise a désigné André Grede, actuellement en charge de la recherche et développement (R&D) de la division PCT. Pour le second, elle est à la recherche d'un titulaire.

buc/vj