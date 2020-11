Comet anticipe des résultats en hausse pour 2020

Zurich (awp) - Le spécialiste des rayons-X, fréquences radio Comet a annoncé s'attendre à des résultats annuels en hausse en préambule de sa journée des investisseurs. Le groupe fribourgeois est également sur la bonne voie pour mettre en oeuvre sa stratégie de croissance.

Durant l'exercice en cours, le Fribourgeois prévoit générer un chiffre d'affaires entre 385 et 395 millions de francs suisses et une marge du bénéfice opérationnel brut (Ebitda) oscillant entre 13 et 14%, précise le communiqué. Par ailleurs la vente de ses activités ebeam a été finalisée.

En 2019, les recettes se sont ainsi inscrites à 371,6 millions et la marge Ebit était à 10,8%.

Comet est en outre bien positionné pour atteindre ses objectifs à moyen terme.

