Comet boucle une année 2021 fructueuse sur un bénéfice net record

Zurich (awp) - Comet a vu sa rentabilité bondir l'an dernier. Faisant fi des difficultés d'approvisionnement, le spécialiste fribourgeois des tubes à rayons x a dégagé un bénéfice net inédit de 67,4 millions de francs suisses, un montant plus que doublé au regard de 2020. Les actionnaires seront récompensés d'un dividende proposé à 3,50 francs suisses par action, 2,20 francs suisses de plus que la somme versée au titre de l'année 2020.

Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'est pour sa part hissé à 102,7 millions de francs suisses, décollant de 75,3% par rapport à 2020 en dépit des charges supplémentaires engendrées par les difficultés d'approvisionnement en matières premières et en composants. La marge correspondante a progressé de 5,2 points de pourcentage à 20%, a précisé vendredi l'entreprise établie à Flamatt.

Comme annoncé précédemment, les ventes, en hausse de 29,8%, ont quant à elles franchi le cap du demi-milliard de francs suisses à 513,7 millions. Comet explique la progression de sa rentabilité à la croissance des revenus ainsi qu'à l'amélioration de ses processus.

La performance d'ensemble s'est révélée relativement conforme aux attentes des analystes sondés par AWP. Alors que le bénéfice net a dépassé le montant moyen de 61,9 millions de francs suisses anticipé par les experts, l'Ebitda s'est lui inscrit à un niveau légèrement inférieur aux 102,9 millions prévus.

Sur l'année sous revue, Comet a tiré profit de la forte demande de l'industrie des semi-conducteurs pour les modules et tubes à rayons X. Toutes les divisions du groupe ont soutenu la solide performance, la plus importante d'entre elles, Plasma Control Technologies (PCT), ayant vu ses ventes s'envoler de 36% à 306,1 millions de francs suisses. L'unité des rayons X (X-Ray) (+30% à 138,9 millions) et des modules pour rayons X (X-Ray Modules) (+28% à 78,9 millions) ont également enregistré une nette augmentation des ventes.

Outre la bonne tenue des affaires dans le marché des semi-conducteurs et de l'électronique s'avère payante, les marchés clés de l'automobile, de l'aéronautique et de la sécurité se sont bien redressés, a noté Comet. L'entreprise fribourgeoise a aussi bénéficié du lancement de nouveaux produits.

A l'heure de tracer ses perspectives, Comet indique avoir entamé l'année en cours sur de bonnes bases. Toutefois, les développements politiques, économiques et sanitaires dans le monde restent difficiles à évaluer, nuance la firme de Flamatt. Pour l'ensemble de 2022, Comet anticipe un chiffre d'affaires de 570 à 610 millions de francs suisses. La marge EBITDA devrait encore progresser, pour s'afficher entre 21 et 23%.

vj/lk