Zurich (awp) - Comet complète son conseil d'administration. Lors de la prochaine assemblée générale, agendée au 14 avril prochain, l'organe de surveillance du spécialiste fribourgeois des tubes à rayons x proposera aux actionnaires d'élire en tant que nouvelle administratrice Edeltraud Leibrock.

Après avoir étudié les mathématiques, la biologie et la physique à l'université de Ratisbonne et Regensburg, en Allemagne, Mme Leibrock a obtenu un doctorat en sciences naturelles de l'université de technologie de Hambourg. Ses travaux de recherche en spectrométrie de masse et en métrologie l'ont conduite à l'Institut Fraunhofer de Garmisch-Partenkirchen, toujours outre-Rhin ainsi qu'à la National Oceanic and Atmospheric Administration à Boulder, dans l'Etat américain du Colorado.

En 2000, Mme Leibrock a rejoint la société de conseils Boston Consulting, avant d'oeuvrer dès 2009 pour la Bayerische Landesbank à Munich, puis en 2011 pour KfW Bankengruppe, à Francfort, en tant que directrice opérationnelle (COO).

Les propriétaires de Comet seront encore notamment appelés à renouveler et prolonger jusqu'en 2024 l'autorisation au conseil d'administration d'augmenter le capital autorisé de 770'000 francs suisses au maximum.

