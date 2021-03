Comet: deux nouveaux administrateurs désignés, départ de Rolf Huber

Zurich (awp) - Du changement se prépare au sein du conseil d'administration de Comet. Alors que l'administrateur Rolf Huber renoncera à solliciter un nouveau mandat lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 avril prochain, l'organe de surveillance du fabricant fribourgeois de rayons x propose aux actionnaires d'élire deux nouveaux membres, à savoir Tosja Zywietz et Thilo von Selchow.

Les deux administrateurs désignés disposent de plusieurs années d'expérience dans le secteur des semi-conducteurs et de l'électronique, indique mercredi le groupe sis à Flamatt. Née en 1971, Mme Zywietz assume depuis le début 2020 la fonction de directrice opérationnelle (COO) de la société allemande Sick, active dans les capteurs. Auparavant, elle a exercé diverses responsabilités notamment chez Rosenberger Hochfrequenztechnik ainsi que la société de conseils Boston Consulting Group en Allemagne et en Grande-Bretagne.

Mme Zywietz a en outre fondé la société de techniques médicales Biosigna, laquelle a ensuite été acquise par le groupe américain Cardinal Health. Au bénéficie d'un diplôme de chimiste de l'Université de Göttingen, elle a ensuite mené des études couronnées de succès en physique théorique à l'Institut Fritz Haber de Max Planck à Berlin.

Né pour sa part en 1962, M. von Selchow a dirigé le Centre de microélectronique de Dresde, Zentrum Mikroelektronik Dresden AG (ZMD) pendant 17 ans. En tant que directeur et président, il a transformé, entre 1999 et 2016, l'entreprise publique en difficulté en un acteur mondial en pleine croissance, spécialisé dans les semi-conducteurs analogiques à signaux mixtes, et a favorisé son expansion en Asie.

Auparavant, il a assumé diverses fonctions dirigeantes au sein des groupes Heikamp & Thumann et Truelove & McLean Inc. dans le Connecticut, aux États-Unis, et en tant que directeur des investissements pour la société de participation Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand AG (BfM AG), à Munich. Thilo von Selchow a étudié l'ingénierie mécanique et la gestion d'entreprise à l'université Ludwig-Maximilian de Munich.

Le conseil d'administration remercie Rolf Huber de son engagement 13 ans durant au sein de l'organe de surveillance. Rolf Huber a présidé le comité des rémunérations et des compensations pendant de nombreuses années et assuré la vice-présidence.

vj/fr