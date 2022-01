Zurich (awp) - Le spécialiste des rayons-X et fréquences radio Comet a encaissé l'an dernier des recettes de l'ordre de 513 millions de francs suisses, en hausse de près de 30% sur un an, selon un décompte encore préliminaire. La marge brute opérationnelle (Ebitda) du groupe de Flamatt a avoisiné les 20%, à comparer avec les 14,8% affichés un an plus tôt.

Comet évoque dans son communiqué jeudi une vive dynamique dans l'industrie des semi-conducteurs ainsi qu'une demande soutenue pour les systèmes, modules et tubes à rayons-X sur les derniers mois de l'exercice écoulé pour expliquer cette robuste poussée de croissance.

Les résultats audités et détaillés seront publiés le 4 mars, parallèlement à la feuille de route pour l'année entamée.

La performance annuelle trahit une accélération séquentielle de 7% entre la première et la seconde moitié de l'année, calcule Michael Foeth, qui salue la belle maîtrise des chaînes d'approvisionnement dans un environnement exigeant. L'analyste de Vontobel anticipe désormais une poursuite de la croissance à une cadence de plus de 10%.

A la Banque cantonale de Zurich (ZKB), Harald Eggling prend d'ores et déjà les paris pour l'année en cours, articulant un chiffre d'affaires de 551 millions et un Ebitda de 109 millions.

A 09h45, la nominative Comet s'appréciait de 2,0% à 303,50 francs suisses, à contre-courant d'un SPI en retrait de 0,37%.

jh/buc/ol