Comet nomme Keighley Peters directeur de l'information

Zurich (awp) - Le spécialiste des rayons-X et fréquences radio Comet a nommé Keighley Peters en qualité de directeur de l'information (CIO) et membre de la direction à partir du 28 décembre. Le nouveau responsable remplacera Eric Dubuis, qui quitte le groupe après 15 ans de service, annonce jeudi un communiqué.

Keighley Peters, 49 ans, un spécialiste de l'informatique et de la transformation numérique des entreprises, a travaillé notamment en tant que directeur de Global IT, une filiale de KLA. Le Britannique a également occupé diverses positions de cadre dans les secteurs de la pharmacie, de l'assurance et de l'informatique, détaille Comet.

lk/fr