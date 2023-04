Comet ralentit en début d'année et s'attend à un recul des recettes en 2023

Zurich (awp) - Le spécialiste des rayons X et radiofréquences Comet fait part de revenus en baisse au premier trimestre, augurant d'un chiffre d'affaires annuel moins important que l'an dernier. Il a par ailleurs conclu une facilité de crédit de 60 millions de francs suisses.

Les recettes nettes ont reculé de 13,9% sur un an, à 107,5 millions de francs suisses, indique l'entreprise fribourgeoise vendredi. Elles frôlent le consensus des analystes AWP (108 millions).

La division Plasma Control Technologies (PCT), dont la base de clientèle se situe presque exclusivement dans l'industrie des semi-conducteurs, a été la plus touchée par la "correction cyclique persistante" qui affecte ce secteur. Le recul des investissements dans les nouvelles machines à fabriquer les tranches de silicium (wafers) ont pesé, "comme il fallait s'y attendre", sur les entrées de commandes. Cela se reflète dans le ratio entre les commandes reçues et la facturation, qui s'est replié à fin mars à 0,83, après 1,4 un an plus tôt.

En revanche, les deux divisions liées à la radiographie, IXS et IXM, ont vu leurs recettes progresser.

Pour 2023, Comet table sur un chiffre d'affaires net entre 440 et 480 millions, contre 586,4 millions de francs suisses en 2022, ainsi que sur une marge Ebitda de 13% à 15%, après 20,3%.

Comet précise par ailleurs, au sujet de la facilité de crédit, vouloir continuer à "diversifier ses sources de financement", tout en disposant "d'une situation financière robuste et d'une solvabilité élevée grâce aux solides résultats" de l'an passé. Cette ligne de crédit a une durée de cinq ans avec une option de relèvement de 40 millions de francs suisses.

