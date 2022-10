Comet revendique une accélération au troisième trimestre

Zurich (awp) - Le spécialiste des rayons X et radiofréquences Comet a enregistré au troisième trimestre une progression de 15,5% de ses revenus en glissemnet séquenciel, pour un chiffre d'affaires de 164,8 millions de francs suisses. Sur neuf mois, les revenus atteignent 432,3 millions, indique un communiqué.

En dépit des défis persistants dans la chaîne d'approvisionnement, "l'évolution des entrées de commandes et le rapport commandes-facturation sont restés élevés", relate l'entreprise. En effet, le ratio "book-to-bill" (rapport entre entrées de commandes et chiffre d'affaires) s'est établi à 1,4.

Pour 2022, Comet se dit confiant d'atteindre ses prévisions, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 580 et 610 millions de francs suisses et une marge Ebitda comprise entre 21 et 23%.

ib/jh