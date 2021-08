Comet tient ses promesses au premier semestre

Zurich (awp) - Le spécialiste des rayons X et des fréquences radio Comet a confirmé jeudi les résultats semestriels pré-annoncés le 23 juillet. Le bénéfice net a été multiplié par plus de trois et les objectifs pour l'ensemble de l'exercice ont été reconduits.

Le chiffre d'affaires sur la première moitié de l'année a bondi de 36,2% à 248,3 millions de francs suisses. La dynamique observée repose sur une forte demande en semi-conducteurs, une reprise des activités cycliques dans l'aéronautique et l'automobile, ainsi que d'une manière plus générale une reprise économique, précise le communiqué.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a rebondi de plus de moitié, à 44,3 millions de francs suisses, pour une marge afférente agrémentée de 7,5 points de pourcentage à 17,8%. De son côté, le bénéfice net s'est établi à 27,8 millions, contre 6,5 millions douze mois auparavant.

Sur l'ensemble de l'exercice, la firme de Flamatt anticipe des recettes de l'ordre de 480 à 500 millions et une marge Ebitda comprise entre 18 et 20%. La direction estime que les goulots d'étranglement dans l'approvisionnement n'ont pour l'heure pas eu d'impact négatifs sur la clientèle.

md/buc