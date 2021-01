Ventes et bénéfice en hausse pour Comet en 2020

Zurich (awp) - Comet a comme attendu brillé l'an dernier. Dépassant même ses propres attentes, le spécialiste fribourgeois des rayons x et fréquences radio a amélioré ses ventes et sa rentabilité, dégageant un bénéfice net de 27,7 millions de francs suisses, soit plus du double des 12 millions engrangés en 2019.

Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 395,8 millions de francs suisses, soit une hausse de 6,5% par rapport à 2019, a indiqué mercredi la firme sise à Flamatt. Côté rentabilité, la marge opérationnelle brute Ebitda a augmenté de 4 points de pourcentage, passant de 10,8% à 14,8%. Comet explique la progression à la croissance des ventes et à une discipline ciblée en matière de coûts.

Fin 2020, Comet disposait d'un carnet de commandes plus important que l'année précédente. La vigueur continue du cycle des semi-conducteurs et l'exécution rigoureuse de la stratégie de croissance ciblée suggèrent que 2021 représentera une autre année de résultats nettement améliorés pour l'entreprise, anticipe-t-elle.

Les résultats définitifs de l'exercice 2020, tout comme les perspectives pour 2021 seront dévoilés le 18 mars prochain lors de la conférence de presse de bilan.

vj/fr