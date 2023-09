Comet Industries Ltd. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 juillet 2023

Le 29 septembre 2023 à 23:07 Partager

Comet Industries Ltd. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 juillet 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 0,124491 million CAD, contre 0,152394 million CAD un an plus tôt. La perte nette s'est élevée à 0,145161 million de dollars canadiens, contre un bénéfice net de 0,011 million de dollars canadiens un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies est de CAD 0,03. La perte diluée par action des activités poursuivies est de 0,03 CAD.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 0,283332 million de dollars canadiens, contre 0,312019 million de dollars canadiens il y a un an. La perte nette s'est élevée à 0,109157 million de dollars canadiens, contre un bénéfice net de 0,074054 million de dollars canadiens il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies a été de CAD 0,02 contre un bénéfice de base par action des activités poursuivies de CAD 0,02 il y a un an. La perte diluée par action provenant des activités poursuivies était de 0,02 CAD contre un bénéfice dilué par action provenant des activités poursuivies de 0,02 CAD il y a un an.