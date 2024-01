Comfort Fincap Limited est une société financière non bancaire basée en Inde. La société offre des services financiers aux clients commerciaux, industriels et financiers avec une solution financière unique. La société se concentre principalement sur l'octroi de prêts interentreprises, de prêts personnels, de prêts sur actions et titres, de prêts immobiliers, de prêts hypothécaires, de prêts au logement, de financements commerciaux, d'escomptes de factures, d'opérations sur actions et titres et d'opérations d'arbitrage sur les marchés boursiers et des matières premières.

Secteur Services financiers aux entreprises