Exclusif-La superficie de betteraves sucrières françaises va diminuer pour atteindre son niveau le plus bas depuis 14 ans, selon les producteurs.

Sur la base des achats de semences, les agriculteurs devraient semer 6 à 7 % de moins en 2023 que l'année précédente, a déclaré à Reuters le directeur général de la CGB, Nicolas Rialland, lors du salon de l'agriculture de Paris.

Une baisse de 6 % porterait la superficie ensemencée en betteraves sucrières, principalement utilisées pour fabriquer du sucre et de l'éthanol, à 378 000 hectares pour son plus bas niveau depuis 2009, selon les données officielles. La superficie cultivée était de 402 000 hectares en 2022.

Les agriculteurs français ont souffert de mauvaises récoltes ces dernières années et une grave sécheresse a réduit la récolte de 2022 de 7 % par rapport à l'année précédente. Deux ans plus tôt, elle avait diminué d'environ 30 %, frappée par la maladie de la jaunisse et la sécheresse estivale.

L'inquiétude concernant les dommages possibles aux cultures cette année s'est accrue après qu'un tribunal de l'UE ait annulé le mois dernier la politique française permettant aux producteurs de betteraves sucrières d'utiliser pendant une année supplémentaire un insecticide interdit par le bloc.

Rialland a déclaré que de nombreux agriculteurs avaient acheté leurs semences de betteraves sucrières avant la décision de l'UE. Certains pourraient décider de ne pas utiliser une partie de leur approvisionnement pour planter d'autres cultures, ce qui entraînerait une chute encore plus marquée des surfaces de betteraves sucrières.

Signe que les agriculteurs pourraient se détourner de la betterave à sucre, le groupe sucrier français Cristal Union a relevé son prix cible pour les achats de betteraves à sucre de cette année après la décision de l'UE.

Une perte de 30 000 hectares aurait des conséquences importantes pour les installations de production, a déclaré M. Rialland.

Les prix européens du sucre ont atteint des sommets ces derniers mois. Les dernières données officielles situent le prix moyen dans le bloc à 655 euros (695,28 $) la tonne en décembre, soit une hausse de 56 % par rapport à la même période l'année précédente.

(1 $ = 0,9421 euros)