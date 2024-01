Comfort Intech Limited est une société basée en Inde qui exerce ses activités dans le domaine du commerce de marchandises, notamment de ventilateurs, de tissus, de chauffe-eau et de pompes monoblocs sur les plateformes de marché du commerce électronique et les fournisseurs immédiats de ces plateformes. Les secteurs d'activité de la société comprennent le commerce de marchandises, la fabrication de boissons alcoolisées, le commerce d'actions et de fonds communs de placement, le financement et la location de biens immobiliers. La société exerce également des activités de distillateur, de fabricant, d'acheteur, d'importateur, d'exportateur, d'agent, de courtier, de fournisseur, de transformateur, de vendeur, d'embouteilleur, de distributeur, de stockiste, de négociant, de dépositaire, d'agent de coût et de fret, d'agent de ducroire, de négociant, de grossiste de tous les types de spiritueux, qu'ils soient rectifiés ou non, y compris les spiritueux étrangers fabriqués en Inde, ainsi que des produits nationaux, des boissons et d'autres produits similaires.