Comfort Systems USA, Inc. fournit des services de sous-traitance mécanique et électrique. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Mécanique et Électricité. Le segment mécanique comprend principalement le chauffage, la ventilation et la climatisation (HVAC), la plomberie, la tuyauterie et les contrôles, ainsi que la construction hors site, la surveillance et la protection contre les incendies. Ce segment installe également des éléments de raccordement et de distribution, tels que des tuyauteries et des conduits. Le secteur électrique comprend l'installation et l'entretien de systèmes électriques. La société construit, installe, entretient, répare et remplace des systèmes mécaniques, électriques et de plomberie (MEP) dans ses quelque 44 unités d'exploitation réparties sur 172 sites aux États-Unis. Elle propose également des services d'ingénierie, d'assistance à la conception et de construction clé en main de systèmes modulaires destinés aux secteurs des technologies de pointe, de l'énergie et de l'industrie. Elle fournit également des services de construction mécanique aux secteurs commercial et industriel.

Secteur Construction et ingénierie