ComfortDelGro Corporation Limited est une société de transport terrestre basée à Singapour. Son segment Transport public est engagé dans la fourniture de services de bus et de trains pour les navetteurs voyageant sur les systèmes de transport public et les revenus contractuels pour l'exploitation de services réguliers. Son segment Taxis et véhicules de location privés (PHV) est engagé dans la location de taxis, l'exploitation de bureaux de taxis, les services de plateforme, la location et le leasing de voitures, la fourniture de services d'entretien et de réparation de véhicules, la construction de véhicules spécialisés, l'assemblage de carrosseries d'autobus, les services de réparation en cas d'accident, les services d'ingénierie et la vente de diesel et d'essence. Son segment Autres transports privés est engagé dans la fourniture de services de location d'autocars et de services de transport non urgent pour les patients. Le segment des services d'inspection et d'essai est engagé dans la fourniture de services d'inspection de véhicules à moteur et de services d'essai, d'inspection et de conseil pour les véhicules autres que les véhicules.