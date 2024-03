Comintel Corporation Bhd est une société holding d'investissement basée en Malaisie. Les secteurs d'activité de la société comprennent la holding d'investissement, les services d'intégration et de maintenance de systèmes (SIMS) et la construction. Le segment Investment Holding est engagé dans la fourniture d'investissements dans des filiales et d'autres investissements. Le secteur des services d'intégration et de maintenance de systèmes est engagé dans la fourniture d'une conception et d'une intégration d'ingénierie clé en main, la gestion de programmes, l'installation, la mise en service et la fourniture de tests et de réparations de systèmes électroniques. La société exploite le secteur de la construction par l'intermédiaire de sa filiale Binastra Builders Sdn Bhd, qui exerce des activités de construction.

Secteur Construction et ingénierie