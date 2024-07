Commerce Bancshares, Inc. est une société holding bancaire de Commerce Bank (la Banque). La Banque exerce des activités bancaires générales et fournit une gamme de produits et de services de détail, de banque hypothécaire, d'entreprise, d'investissement, de fiducie et de gestion d'actifs. Elle exploite plus de 257 établissements dans le Missouri, le Kansas, l'Illinois, l'Oklahoma et le Colorado. Les segments de la société comprennent Commercial, Consumer et Wealth. Le segment commercial propose des prêts aux entreprises, des produits de cartes bancaires commerciales, des solutions de paiement, du crédit-bail et des services internationaux, ainsi que des services de dépôt pour les entreprises et les gouvernements, d'investissement, de courtage institutionnel et autres. Le segment Consumer comprend le réseau de succursales de détail, les prêts à tempérament aux consommateurs, les services bancaires hypothécaires aux particuliers et les activités de cartes bancaires de débit et de crédit aux consommateurs. Le segment Patrimoine fournit des services traditionnels de fiducie et de planification successorale, des services de courtage à la consommation et des services de conseil et de gestion discrétionnaire de portefeuilles d'investissement.