Commercial Bank of Kuwait KPSC est une société basée au Koweït qui fournit des services et des produits bancaires, de courtage et d'investissement. La Banque propose ses services à travers deux segments : Le segment de la banque d'entreprise et de détail fournit une gamme de services de prêt, de dépôt et de services bancaires connexes aux entreprises et aux particuliers nationaux et internationaux, et le segment de la banque de trésorerie et d'investissement comprend des services de marché monétaire, de change, d'obligations du Trésor, de gestion d'actifs et de courtage. En outre, la Banque propose également une gamme de services de gestion de fonds par le biais de sa division Tijari Funds, qui couvre les fonds islamiques et les fonds indiens. Au 31 décembre 2012, les filiales de la Banque comprenaient Al Tijari Investment Company KSCC, qui est engagée dans la banque d'investissement, et Union Securities Brokerage Company KSCC, qui opère dans les services de courtage.

Secteur Banques