Commercial Development Company PLC est une société basée au Sri Lanka qui fournit des services de développement immobilier et des services auxiliaires connexes, ainsi que de la main-d'œuvre pour divers services de soutien qui ne sont pas liés à la fourniture de services bancaires de base aux clients de Commercial Bank of Ceylon PLC (la Banque). Les secteurs d'activité de la société comprennent les revenus locatifs, les services d'externalisation, les revenus de location de véhicules et les autres services publics. Le segment des revenus locatifs comprend la promotion immobilière et la location d'immeubles de placement. Le segment des services d'externalisation couvre les besoins en main-d'œuvre pour divers services de soutien qui ne sont pas liés à la fourniture de services bancaires de base aux clients de la Banque. Le secteur de la location de véhicules fournit des services de location de véhicules à moteur à la Banque. Le secteur des autres services publics fournit à la Banque des services de conciergerie, de climatisation et d'autres services d'entretien des locaux. La Banque est une filiale de la Commercial Bank of Ceylon PLC.

Secteur Développement et opérations immobilières