Commercial Facilities Co SAKP (CFC) est une société publique basée au Koweït qui propose des facilités de crédit à la consommation et d'autres services connexes. Le portefeuille de services de la société se divise en quatre divisions : les prêts à la consommation, qui offrent des prêts pour financer des voitures neuves et d'occasion, des meubles, des appareils électriques et des équipements marins ; les prêts en espèces, qui offrent des prêts personnels en espèces aux particuliers pour financer des produits personnels ; les prêts commerciaux, qui ciblent les organisations ayant des activités commerciales et offrent des financements à long terme, et les prêts pour les matériaux de base, qui offrent des services de financement pour les matériaux de base nécessaires à la rénovation et à la construction ou à la construction d'une maison neuve. La société offre également ses services en ligne. La société opère par l'intermédiaire de son siège social et d'un réseau de succursales réparties dans tout le Koweït.