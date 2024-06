Commercial Metals Company propose des produits et des technologies pour le secteur mondial de la construction par l'intermédiaire d'un réseau de fabrication principalement situé aux États-Unis et en Europe centrale. Les solutions de la société soutiennent la construction dans une variété d'applications, y compris les infrastructures, le secteur non résidentiel, le secteur résidentiel, l'industrie, la production et la transmission d'énergie. Ses segments comprennent l'Amérique du Nord et l'Europe. Le segment Amérique du Nord propose une offre diversifiée de produits et de solutions pour soutenir le secteur de la construction, composée principalement d'un réseau verticalement intégré d'installations de recyclage, d'aciéries et d'opérations de fabrication. Les 43 installations de recyclage de ferraille de la société, principalement situées dans le sud-est et le centre des États-Unis, traitent les métaux ferreux et non ferreux. Le segment Europe se compose principalement d'un réseau verticalement intégré d'installations de recyclage, d'une mini-aciérie et d'opérations de fabrication situées en Pologne.

Secteur Acier