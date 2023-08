Commercial Vehicle Group, Inc. est un fournisseur de systèmes, d'assemblages et de composants pour le marché mondial des véhicules commerciaux, le marché des véhicules électriques et les marchés de l'automatisation industrielle. Il opère à travers quatre segments : Vehicle Solutions, Electrical Systems, Aftermarket & Accessories, et Industrial Automation. Le segment Vehicle Solutions fabrique des sièges de véhicules commerciaux, des composants en plastique (garnitures) et des structures de cabines. Le segment Systèmes électriques fabrique des câbles et des faisceaux pour des applications haute et basse tension, des boîtiers de commande, des tableaux de bord, ainsi que des services de conception et d'ingénierie pour ces applications. Le segment Aftermarket & Accessories fabrique des sièges et des composants, des accessoires pour véhicules commerciaux, notamment des essuie-glaces, des rétroviseurs et des capteurs, ainsi que des sièges de bureau. Le segment Automatisation industrielle fabrique des sous-systèmes d'automatisation des entrepôts, y compris des panneaux de commande, des assemblages électromécaniques, des assemblages de câbles et des solutions d'alimentation et de communication.