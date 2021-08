Commerzbank : Oddo ajuste son objectif de cours

Oddo BHF maintient son opinion 'neutre' sur Commerzbank avec un objectif de cours porté de 5,3 à 5,5 euros, afin d'intégrer l'amélioration des perspectives opérationnelles (principalement sur le coût du risque).



'La valorisation actuelle ne nous semble pas attractive, avec un titre se traitant actuellement autour de 0,3 fois sa BV 2020 pour un RoE attendu inférieur à 4% en 2022, et un potentiel d'upside limité (+5%, proche par rapport au secteur)', juge l'analyste.



Oddo laisse inchangée son approche prudente du dossier suite à la publication des résultats au deuxième trimestre, et estime qu'à ce stade, 'un rapprochement rapide avec Deutsche Bank semble exclu, altérant assez largement l'éventuel attrait spéculatif du titre'.



