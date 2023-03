ACTIONS EN FONCTION 2 : Le plan de sauvetage du Credit Suisse aide les banques à se remettre sur pied

(plus de détails)

ZURICH/FRANCFORT (dpa-AFX) - Le soutien de la banque centrale suisse à Credit Suisse a permis jeudi de redresser le cours de son action, très malmené. Les titres de l'établissement ont grimpé de 20% à la Bourse de Zurich, après être tombés la veille à un plus bas record et avoir terminé la séance en baisse de 24%.

Le reste du secteur bancaire s'est également redressé. L'indice Stoxx Europe 600 Banks a gagné 1,3 % après avoir perdu près de 7 % en milieu de semaine. Parmi les favoris de l'EuroStoxx 50 jeudi, les actions Santander ont gagné environ deux pour cent et demi. A Zurich, les titres de son concurrent suisse UBS étaient en hausse de 4 %. En Allemagne, les titres de la Deutsche Bank ont grimpé de 1% et ceux de la Commerzbank ont progressé de 2,4%, faisant partie des plus fortes hausses du Dax.

La grande banque suisse Credit Suisse, en grande difficulté, s'est assurée entre-temps auprès de la banque centrale des crédits pouvant atteindre 50 milliards de francs (près de 51 milliards d'euros). En outre, la banque a annoncé à Zurich le rachat de certaines obligations en euros et en dollars pour un montant de trois milliards de francs. Avec ces mesures, Credit Suisse espère regagner la confiance des investisseurs. L'établissement suisse avait connu en 2022 sa pire année depuis la crise financière de 2008, avec une perte annuelle de 7,3 milliards de francs suisses (7,35 milliards d'euros).

Le plan de sauvetage atténue les inquiétudes concernant une plus grande ruée vers le Credit Suisse et les répercussions sur d'autres établissements à travers le monde, a écrit Susannah Streeter, du gestionnaire d'actifs Hargreaves Lansdown. Mais l'annonce du recours à des fonds d'urgence de la Banque nationale suisse souligne également la fragilité du prêteur.

La veille, les craintes liées à la grande banque suisse en difficulté avaient mis sous pression l'ensemble du secteur bancaire en Europe, après que les marchés aient été secoués par les turbulences entourant trois banques américaines.

La crainte d'une contagion pèse toujours sur les cours : malgré la hausse actuelle des cours, la perte hebdomadaire du secteur bancaire européen s'élève à plus de 9%. Avant la vague de ventes, le sous-indice s'était pourtant nettement apprécié depuis le mois d'octobre en raison de la perspective de revenus plus élevés en raison de la hausse des taux d'intérêt.

En ce qui concerne le Credit Suisse, le monde des analystes est actuellement divisé : Andreas Venditti, expert chez Vontobel, a certes qualifié le plan de sauvetage de signal fort et important qui devrait contribuer à calmer les marchés ; mais pour Kian Abouhossein de la banque américaine JPMorgan, cela ne suffit pas. En fin de compte, ce sont les problèmes de la banque d'investissement et "l'érosion continue de l'activité" du Credit Suisse qui sont en cause, a fait valoir l'expert. Une option pour l'analyste est par exemple la fermeture complète de la banque d'investissement.

Les experts du secteur de la DZ Bank ont exprimé une opinion similaire. Il reste sceptique quant à la réussite durable de la restructuration prévue du Credit Suisse, écrit l'analyste Timo Dums. "Même en temps normal, nous considérons la restructuration comme une tâche herculéenne". Le scepticisme général du marché à l'égard des banques constitue désormais un vent contraire supplémentaire. Cela touche particulièrement l'action CS en tant qu'établissement extrêmement vulnérable "avec des gros titres négatifs récurrents".

Chez DZ Bank, les trois banques américaines qui se sont effondrées sont considérées comme des cas particuliers, "essentiellement dus à des concentrations sectorielles, mais aussi à des erreurs de gestion". "Même si nous n'excluons pas d'autres effondrements dans des banques américaines de petite et moyenne taille, nous ne pensons pas que les grandes banques de Wall Street soient directement concernées". Au contraire, des adresses comme JPMorgan pourraient même profiter de l'afflux de dépôts bon marché, conclut Dums./tav/bek/mis