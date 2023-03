Accord sur les tarifs internes de ComTS, filiale de Commerzbank

FRANCFORT/BERLIN (dpa-AFX) - Après des années de conflit, de grèves d'avertissement et quatre séries de négociations, les employés de ComTS, filiale de Commerzbank, ont pour la première fois une convention collective interne. Cette convention s'appliquera dans un premier temps jusqu'à fin 2025, a annoncé vendredi la Commerzbank. Selon le syndicat Verdi, il a été convenu que les salariés de ComTS bénéficieraient ensuite des augmentations tarifaires négociées pour le secteur bancaire privé.

Selon Verdi, la convention collective conclue pour les quelque 1700 salariés prévoit que les salaires augmenteront de 10 à 14% au 1er juillet 2023, selon la catégorie salariale. Le salaire minimum sera à l'avenir de 14 euros de l'heure. En avril 2024, il y aura un paiement unique de 600 euros bruts par personne. De plus, la possibilité légale de verser jusqu'à 3 000 euros par salarié en franchise d'impôt comme prime de compensation de l'inflation sera exploitée jusqu'à la fin 2024. Les primes de vacances et de Noël seront successivement portées à 1000 euros bruts d'ici 2025.

"Dans le cadre de discussions constructives avec Verdi, nous avons trouvé une solution qui, d'une part, est viable sur le plan de la gestion d'entreprise et porteuse d'avenir. D'autre part, nous créons des conditions et des perspectives attrayantes pour les salariés de ComTS", a déclaré Andreas Schimmele, membre du directoire de la Commerzbank et responsable des négociations, pour résumer le résultat. Le négociateur de Verdi, Stefan Wittmann, a conclu qu'il avait réussi à imposer "que les conditions de travail de la Commerzbank s'appliquent à l'avenir aussi en grande partie à la ComTS".

ComTS, qui a des sites à Erfurt, Duisburg, Halle, Hamm et Magdeburg, aide notamment la Commerzbank à traiter les opérations de paiement. Le conflit couvait depuis 2020 /ben/DP/mis.