Analysis- Les paris sur les taux d'intérêt de la BCE : les faucons n'ont pas fini de faire parler d'eux

Après avoir fermement revu à la baisse leurs attentes en matière de taux d'intérêt au cours des turbulences du mois dernier, les investisseurs ne s'attendent plus à ce que les coûts d'emprunt restent élevés plus longtemps et se montrent prudents lorsqu'il s'agit d'évaluer un taux de dépôt supérieur à 4 %.

À la veille de la réunion de la BCE du 4 mai, les prévisions concernant le niveau maximal des taux restent bien en deçà des niveaux d'un peu plus de 4 % observés début mars, avant que l'effondrement de deux créanciers régionaux américains et le rachat forcé du Crédit suisse ne déclenchent une ruée vers les valeurs refuges.

"Ce qui s'est passé (avec les turbulences du marché) nous rappelle que les cycles de randonnée sont généralement interrompus brusquement en raison de fragilités imprévues", a déclaré Erjon Satko, stratège chez BofA.

En plus de s'inquiéter d'autres squelettes potentiels dans le placard du secteur bancaire, les investisseurs s'inquiètent de l'effet que le cycle de hausse des taux le plus rapide depuis l'adoption de l'euro aura sur l'économie du bloc monétaire des 20 pays.

Une enquête de la BoFA a montré lundi que la fragilité des marchés financiers et l'inflation galopante sont les principales préoccupations des investisseurs, qui ont augmenté les allocations d'obligations à leur plus haut niveau depuis mars 2009.

Le taux à terme de l'euro à court terme (ESTR) de la BCE pour novembre 2023 a augmenté à 3,65 % mercredi, ce qui implique des attentes pour un taux de dépôt d'environ 3,75 %.

BofA a déclaré à la fin de la semaine dernière qu'elle avait clôturé sa position courte sur l'Euribor 2023, arguant qu'il serait difficile pour le marché de fixer le prix d'un taux terminal supérieur à 3,75 % sans plus de confiance dans le fait que la BCE augmentera encore de 50 points de base en mai.

De son côté, Citi a fait valoir que le contrat ESTR de juin ou le contrat du marché monétaire était moins intéressant du point de vue de la couverture, alors que les marchés fixaient le prix d'un pic de 3,75 %.

En début d'année, il a fallu un mois de discours haussier de la part des responsables politiques de la BCE et de solides données sur l'inflation en février pour convaincre les marchés que la banque centrale était prête à relever ses taux au-delà de 4 %.

Mais moins de deux semaines de tensions bancaires ont suffi pour que les opérateurs réduisent leurs prévisions de taux à 3 %, au niveau où ils se trouvaient à la mi-décembre.

(Graphique : NovESTRfwd -

Les analystes ont lu dans la déclaration de mars de la BCE la possibilité qu'elle modifie le cours de sa politique si elle avait une raison solide de croire que le stress financier pourrait affecter l'impact des décisions de la BCE sur les marchés monétaires.

Selon les analystes, l'augmentation des volumes de transactions sur les contrats à terme obligataires, lorsque les investisseurs ont réévalué les perspectives de la politique monétaire, reflète le niveau de conviction quant à l'abaissement des taux d'intérêt.

Au cours des deux semaines qui ont suivi le 10 mars, les volumes des contrats à terme sur le Bund allemand et le BTP italien étaient proches de leur plus haut niveau depuis le début de 2020, ont déclaré les analystes de JPMorgan, "ce qui suggère un ajustement généralisé du positionnement à un moment charnière des attentes en matière de politique monétaire".

(Graphique : bundfuturevol -

Mais les volumes des contrats à terme sur le Bund ont diminué après le 15 mars, les marchés ayant une fois de plus revu leurs prévisions de taux à la hausse.

(Graphique : Bundvol&ratehikes -

Les marchés prévoient également des réductions au cours du premier semestre 2024, signe que les investisseurs craignent que la BCE ne relève ses taux trop fortement et trop rapidement et qu'elle doive les réduire rapidement.

Les analystes estiment qu'il faut environ six mois pour qu'un changement de politique monétaire ait un impact sur l'inflation et la croissance.

Au début du mois de mars, la plupart des opérateurs s'orientaient vers un scénario de taux plus élevés et plus longs.

(Graphique : ESTRspread -

"Nous ne pensons pas que des baisses de taux soient imminentes", a déclaré Colin Graham, responsable des stratégies multi-actifs chez Robeco.

"Le seul risque, qui ne fait pas partie de notre scénario d'investissement central, est que les banques centrales aient déjà trop resserré leur politique, avec des dommages économiques disproportionnés qui deviendront bientôt évidents", a-t-il ajouté.

Commerzbank a souligné une récente baisse de la volatilité - le taux auquel le prix d'un actif augmente ou diminue - comme une indication supplémentaire que les marchés soupçonnent que le cycle de hausse est presque terminé, ajoutant que la volatilité est corrélée à la distance entre le taux de dépôt réel et le taux terminal attendu.

En d'autres termes, plus l'écart entre le taux de référence actuel et le taux attendu est faible, plus la volatilité est faible, et inversement.