Après les turbulences autour des banques américaines, les marchés financiers se calment

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les marchés financiers se sont calmés mardi après les violentes turbulences qui ont secoué les banques américaines ces derniers jours. Alors que les actions bancaires comme celles de la Deutsche Bank et de la Commerzbank se sont stabilisées après avoir fortement chuté, les obligations d'État ont commencé à se redresser. L'indice directeur allemand Dax, qui avait chuté lundi, a fortement progressé à plus de 15 200 points, dopé par le ralentissement de l'inflation aux États-Unis. Le chancelier Olaf Scholz (SPD) a clairement indiqué qu'il ne voyait pas de risque majeur pour les placements financiers en Allemagne.

D'autres mauvaises nouvelles concernant la banque de la Silicon Valley qui s'est effondrée n'ont pas été annoncées dans un premier temps. Le marché des cryptomonnaies, qui s'était effondré en raison de l'effondrement de la banque Silvergate Capital, spécialisée dans les cryptomonnaies, s'est également redressé. Le bitcoin a atteint environ 26 500 dollars, son niveau le plus élevé depuis la mi-2022.

Après les turbulences sur le marché bancaire américain, les spécialistes se tournent désormais vers les grandes banques centrales, dont les décisions en matière de taux d'intérêt sont attendues dans quelques jours. Les acteurs du marché misent sur le fait que les banques centrales, dans leur lutte contre l'inflation élevée, resserreront moins leur politique monétaire que ne le craignaient récemment les investisseurs.

La banque californienne Silicon Valley Bank (SVB), spécialisée dans le financement des start-up, a été fermée et placée sous contrôle public vendredi, après l'échec d'une augmentation de capital d'urgence, tout comme la Signature Bank de New York. La Silicon Valley Bank avait investi beaucoup d'argent dans la période de taux bas, par exemple dans des obligations d'État américaines à long terme, qui ont perdu de la valeur avec le changement de taux. Parallèlement, les clients ont retiré beaucoup d'argent de la banque en peu de temps.

L'effondrement de la Silicon Valley Bank a provoqué une onde de choc sur les marchés financiers et a réveillé le souvenir de la crise financière mondiale, même si les spécialistes ne voient pas encore de danger comme à l'époque. En réaction à l'effondrement de la banque, le gouvernement américain avait annoncé une couverture de tous les dépôts auprès de l'établissement financier.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé qu'elle allait procéder à un examen interne après les critiques croissantes qui ont suivi l'effondrement de la plus grande banque américaine depuis la crise financière de 2008. "Les événements concernant la Silicon Valley Bank exigent une enquête approfondie, transparente et rapide", a déclaré le président de la Fed Jerome Powell lundi soir.

Le chancelier Scholz a déclaré que les autorités financières avaient réagi de manière claire, forte et rapide. Cela montre "que cette situation est suivie de très près". "C'est la meilleure chose que l'on puisse faire pour la sécurité des investissements. En ce sens, ce n'est vraiment pas une raison pour que quelqu'un ici en Allemagne s'inquiète beaucoup". Scholz a également souligné que depuis la crise financière de 2008 et 2009, des progrès considérables ont été réalisés en matière de surveillance financière, mais aussi de gestion des banques. "Nous avons appris", a-t-il déclaré.

L'effondrement de la Silicon Valley Bank n'entraînera pas de problèmes dans la zone euro, selon le gouverneur de la banque centrale grecque Giannis Stournaras. "Nous ne voyons pas d'impact de la SVB sur les banques de la zone euro, ni sur les banques grecques", a déclaré Stournaras au quotidien Kathimerini (mardi). La réaction des autorités américaines pour sécuriser les dépôts de l'ASR a été rapide et efficace afin d'éviter une éventuelle panique, a déclaré Stournaras, qui est membre du conseil de la Banque centrale européenne.

Pendant ce temps, les caisses d'épargne en Allemagne ne considèrent pas que des milliards de dépréciations sur les portefeuilles de titres soient une source d'inquiétude. "Actuellement, je ne connais aucune caisse d'épargne qui soit en difficulté", a déclaré mardi à Francfort le président de l'Association allemande des caisses d'épargne et banques de virement (DSGV), Helmut Schleweis. "Les caisses d'épargne ont la force de supporter de tels amortissements".

Pendant ce temps, le secteur allemand des start-ups s'est montré optimiste quant au fait que les conséquences de l'effondrement de la Silicon Valley Bank pour le secteur local des start-ups seront limitées. "A l'origine, il ne s'agit pas d'une crise des start-up. Il s'agit de problèmes de refinancement d'une banque", a déclaré Christian Miele, président de l'association allemande des start-ups. "Je suis confiant dans le fait qu'il n'y aura pas de réticence majeure des investisseurs en capital-risque à grande échelle".

Il n'est pas certain que les grandes banques centrales modifient le cours de leurs taux d'intérêt suite aux turbulences bancaires. Ce jeudi, la Banque centrale européenne (BCE) décidera de sa politique monétaire, suivie dans un peu plus d'une semaine par la Réserve fédérale américaine. La semaine dernière encore, les déclarations de la Fed sur son intention d'augmenter à nouveau les taux directeurs par étapes plus importantes en raison de la persistance de l'inflation ont inquiété les investisseurs. Avec les turbulences autour des banques américaines, les attentes en matière de taux d'intérêt ont nettement baissé sur les marchés.

Ainsi, une hausse des taux de la Fed de 0,5 point de pourcentage, telle qu'elle était considérée comme possible avant les turbulences, semble actuellement difficilement envisageable. Une hausse plus modeste, voire une pause dans la hausse des taux, semble plus réaliste. Les économistes bancaires ne sont toutefois pas unanimes.

En février, l'inflation élevée aux États-Unis s'est ralentie. Les prix à la consommation ont augmenté de 6,0% par rapport au même mois de l'année précédente, a annoncé le ministère du Travail mardi à Washington. Cette évolution devrait convenir à la Fed en ce moment, car les turbulences dans le secteur bancaire américain constituent un frein à de nouvelles hausses de taux. Certains économistes ont récemment reproché à la Fed d'avoir trop augmenté les taux directeurs - et d'avoir ainsi contribué à la crise de l'ASR.