Bénéfice d'un milliard probablement atteint : Commerzbank vise un retour dans le Dax

FRANCFORT (dpa-AFX) - La Commerzbank a presque certainement atteint son objectif d'un milliard d'euros de bénéfices en 2022 - l'établissement vise désormais un retour dans la première division boursière allemande. Afin d'accélérer son retour dans le Dax après presque quatre ans et demi, l'établissement, actuellement coté dans le MDax des valeurs moyennes, avait déjà publié fin janvier des données clés pour l'exercice écoulé. Jeudi prochain (16 février), Commerzbank présentera son bilan détaillé pour 2022, et le lendemain soir, la Deutsche Börse annoncera qui remplacera Linde dans l'indice boursier allemand. Les chiffres parlent en faveur de Commerzbank.

Selon les résultats provisoires, Commerzbank a gagné près de 3,4 milliards d'euros avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) l'an dernier. Le bénéfice avant impôts de l'établissement financier de Francfort s'est ainsi élevé à un peu plus de deux milliards d'euros.

Au final, le conseil d'administration dirigé par le président du groupe Manfred Knof visait un excédent de plus d'un milliard d'euros pour 2022. Les analystes s'attendent en moyenne à un bénéfice d'environ 1,4 milliard d'euros sous le bilan. Ce serait plus de trois fois plus qu'un an auparavant. En 2021, l'établissement partiellement nationalisé depuis la crise financière était revenu dans les chiffres noirs après une coûteuse restructuration du groupe et avait gagné 430 millions d'euros en fin de compte.

Les actionnaires devraient également profiter de ces résultats en nette amélioration. Début novembre, la directrice financière Bettina Orlopp avait affirmé : "Nous continuons à envisager fermement le versement d'un dividende". Il s'agirait de la première distribution de bénéfices de Commerzbank depuis 2018 et de la troisième depuis que l'Etat a sauvé l'établissement à coups de milliards d'impôts lors de la crise financière de 2008/2009.

Arrivé début 2021 pour redresser la banque, Knof avait durci la cure d'austérité. La banque a supprimé des milliers de postes et a considérablement réduit son réseau d'agences, qui était encore relativement dense avant la pandémie de Corona, avec environ 1000 sites. "Pour le moment, je me sens à l'aise avec la configuration d'environ 400 agences", a déclaré le directeur de la clientèle privée Thomas Schaufler à l'agence de presse allemande en décembre.

Le retournement des taux d'intérêt dans la zone euro donne à la Commerzbank le vent en poupe. Depuis juillet dernier, les banques ne doivent plus payer lorsqu'elles déposent de l'argent à la BCE, mais reçoivent à nouveau des intérêts. De plus, les établissements financiers gagnent par exemple grâce à des taux de crédit plus élevés.

Début novembre, le directoire a donc revu à la hausse ses prévisions de revenus pour l'année 2024 : Grâce à la hausse des taux d'intérêt et à l'amélioration des activités clients, les revenus - c'est-à-dire l'ensemble des recettes de Commerzbank - devraient alors atteindre dix milliards d'euros, soit près d'un milliard de plus que ce qui était prévu jusqu'à présent.

La majeure partie des recettes supplémentaires devrait toutefois être consacrée à l'augmentation des coûts. En raison de la persistance d'une inflation élevée, le directoire a estimé en novembre que les dépenses totales s'élèveraient à 6,0 milliards d'euros en 2024, contre 5,4 milliards d'euros prévus auparavant. Les analystes prévoient même un poste de dépenses encore plus important.

En 2022, les revenus et les bénéfices de Commerzbank ont continué à être affectés par les prêts controversés en francs suisses accordés à sa filiale polonaise mBank. A cela se sont ajoutés, entre autres, les reports d'intérêts et de remboursement ("credit holidays") imposés par la loi en Pologne. Sur les neuf premiers mois de l'année dernière, les charges liées à mBank se sont élevées à près d'un milliard d'euros pour la Commerzbank. La mBank a été dans le rouge sur l'ensemble de l'année 2022/ben/DP/he.