Commerce de détail : la tendance au paiement par carte se maintient

Cologne (dpa-AFX) - La tendance au paiement par carte pour les achats dans le commerce stationnaire se poursuit. "Les Allemands ont considérablement modifié leurs habitudes de paiement au cours des années Corona et sont restés en grande partie sur cette voie après la pandémie. Ils préfèrent toujours payer par carte", a déclaré Horst Rüter, de l'institut de recherche commerciale EHI de Koln, mercredi, pour résumer les résultats de la dernière étude sur les "Systèmes de paiement dans le commerce de détail en 2023". Un retour à l'argent liquide ne se dessine pas.

Selon l'étude de l'EHI, le commerce stationnaire a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires total d'environ 465 milliards d'euros, soit une augmentation de 35 milliards d'euros par rapport à l'année précédente, encore fortement marquée par Corona. La part des paiements par carte a de nouveau augmenté de 0,9 point de pourcentage pour atteindre près de 60 %, soit 277,9 milliards d'euros. En 2022, la Girocard est restée en tête, représentant à elle seule 41,9 % des transactions. Environ 37,5 % des achats ont encore été réglés en espèces, soit une baisse d'un point de pourcentage par rapport à l'année précédente.

Selon l'EHI, chaque personne en Allemagne a fait en moyenne 215 fois des achats dans un magasin stationnaire l'année dernière. Cela représente 17,9 milliards de transactions, soit une augmentation de 7,8 % par rapport à l'année précédente. Le commerce était cependant encore loin du niveau d'avant Corona, qui était de 20 milliards de transactions.

Selon l'EHI, la part des paiements mobiles via smartphone ou smartwatch a nettement augmenté l'année dernière. Désormais, 5,4 % de toutes les opérations de paiement par carte sont effectuées avec une carte numérique enregistrée dans le smartphone, dans la plupart des cas via Apple Pay, Google Pay ou les applications des banques coopératives et des caisses d'épargne, ont indiqué les experts. Un an plus tôt, ce chiffre était d'à peine 3 %.

Mais le paiement sans contact avec présence de la carte a encore une grande longueur d'avance. Plus de 71 pour cent de toutes les opérations de paiement par carte ont été effectuées de cette manière. La carte n'est insérée dans le terminal que dans moins d'un quart des opérations de paiement, indiquent-ils.