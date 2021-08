Commerzbank : Les indices européens sur des plus hauts

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sur des plus hauts mercredi en début de matinée dans la foulée de Wall Street, la solide saison de résultats trimestriels continuant de porter les marchés d'actions en dépit des craintes sur l'évolution de la pandémie.

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,45% à 6.754,17 points vers 07h30 GMT, au plus haut depuis plus de 20 ans.

À Francfort, le Dax avance de 0,72% et à Londres, le FTSE progresse de 0,41%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro prend 0,55%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,45% et le Stoxx 600 prend 0,48%, à un plus haut historique.

Tous les indices sectoriels en Europe évoluent en hausse, avec une progression plus marquée pour les transports et loisirs (+1,24%) et la technologie (+0,98%).

Lanterne rouge du Stoxx 600, Commerzbank recule de 4,89% après avoir accusé une perte nette de 527 millions d'euros au deuxième trimestre.

Les investisseurs, qui restent très attentifs à l'évolution de la pandémie sous l'effet du très contagieux variant Delta, suivront ce mardi les indices d'activité PMI et ISM en Europe et aux Etats-Unis pour le secteur des services.

Autre statistique très attendue, la publication à 12h15 GMT du rapport du cabinet ADP sur les créations d'emplois en juillet aux Etats-Unis, prélude au rapport officiel qui sera publié vendredi.

