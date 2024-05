COMMERZBANK : Oddo BHF remonte son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Commerzbank et porte son objectif de cours de 15,8 à 17,7 euros, après un ajustement à la hausse de ses anticipations de résultat net (+2% en moyenne sur 2024-26) après les trimestriels de la banque allemande.



'La publication confirme l'évolution plutôt favorable pour Commerzbank à la fois sur l'opérationnel et le bilanciel, et vient in fine renforcer la crédibilité des perspectives d'amélioration significative du retour à l'actionnaire à court et moyen termes', juge-t-il.



'La valorisation reste intéressante compte tenu des fondamentaux solides et de ce potentiel élevé de rendement', poursuit Oddo BHF, qui voit pour le titre un potentiel de hausse de près de 20%, contre moins de 10% en moyenne au sein de sa couverture sectorielle.



