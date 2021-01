Commerzbank : annulation de goodwill pour 1,5 milliard

Commerzbank lâche plus de 3% à Francfort, la banque déclarant s'attendre à ce que son écart d'acquisition existant (goodwill) d'environ 1,5 milliard d'euros soit entièrement annulé, avec un impact négatif sur la valorisation des actifs d'impôts différés.



L'établissement allemand justifie cette mesure d'assainissement du bilan, 'entre autres, par la détérioration des paramètres de marché, en particulier du niveau des taux d'intérêt dans la zone euro et en Pologne'.



Pour 2020, Commerzbank s'attend également à un résultat du risque négatif d'au moins 1,7 milliard d'euros, ce qui comprend déjà un ajustement s'élevant à environ 500 millions pour les effets attendus liés au coronavirus en 2021.



