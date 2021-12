Commerzbank : cession de la filiale hongroise à Erste

Commerzbank a annoncé vendredi la cession à la banque autrichienne Erste Group de sa filiale en Hongrie dans le cadre de la réorganisation stratégique de ses activités à l'étranger.



Si les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés, le deuxième groupe bancaire allemand souligne que sa branche Commerzbank Zrt., qui est basée à Budapest, est rentable avec un portefeuille d'actifs estimé autour d'un milliard d'euros.



Dans son communiqué, Commerzbank rappelle qu'il a prévu de se désengager de 15 pays d'ici à 2024, ce qui devrait se traduire dans les mois qui viennent par les cessions des succursales à Barcelone, Bratislava, Bruxelles et même au Luxembourg.



Ses bureaux à Hong Kong sont également appelés à fermer, l'établissement germanique souhaitant se concentrer sur ses marchés jugés les plus prometteurs, au rang duquel figure notamment Dubai.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.