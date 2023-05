Commerzbank chute en Bourse, l'effet positif des hausses de taux va s'estomper

FRANCFORT (Reuters) - La banque allemande Commerzbank a annoncé mercredi que son bénéfice net avait presque doublé au premier trimestre, faisant mieux qu'attendu grâce à la hausse des taux d'intérêt mais cet effet favorable devrait s'estomper, faisant chuter l'action de la banque en Bourse.

A 09h09 GMT, le titre Commerzbank reculait de plus de 6% à la Bourse de Francfort, lanterne rouge de l'indice DAX.

La directrice financière de la banque allemande, Bettina Orlopp, a prévenu auprès d'analystes que le revenu net d'intérêts avait probablement atteint un pic au cours du trimestre.

Elle a aussi indiqué que des provisions supplémentaires liées à la filiale polonaise mBank étaient possibles.

Au premier trimestre, le bénéfice net de Commerzbank s'élève à 580 millions d'euros contre 298 millions d'euros un an plus tôt. Les analystes prévoyaient en moyenne un bénéfice de 481 millions d'euros, selon un consensus publié par Commerzbank.

La banque voit un "potentiel de hausse" pour son revenu net d'intérêts cette année et a relevé sa prévision à 7 milliards d'euros contre 6,5 milliards, un objectif qui reste néanmoins inférieur aux attentes de certains analystes.

Commerzbank est en pleine restructuration et a supprimé des milliers d'emplois et fermé des centaines de succursales afin de réduire les coûts et d'augmenter les bénéfices.

Au premier trimestre, de nombreuses banques ont affiché une croissance des revenus et bénéfices grâce à la hausse des taux d'intérêt.

L'année dernière, Commerzbank a enregistré une deuxième année consécutive de bénéfices et a réintégré l'indice DAX.

L'établissement bancaire est encore partiellement détenu par l'Etat allemand après avoir été renfloué pendant la crise financière il y a plus de dix ans, et les analystes la jugent vulnérable à l'inflation galopante, au ralentissement de l'économie et à des prêts potentiellement douteux.

"Commerzbank est en bonne santé. Notre transformation progresse bien et porte de plus en plus ses fruits", a déclaré le président du directoire de la banque, Manfred Knof.

(Reportage de Tom Sims et Frank Siebelt, version française Victor Goury-Laffont, édité par Matthieu Protard et Blandine Hénault)