Commerzbank "de retour" après un bénéfice net multiplié par trois

Francfort (awp/afp) - La deuxième banque allemande Commerzbank a fait état jeudi de son meilleur bénéfice net depuis 2010, ce qui profite à ses actionnaires et à son titre en bourse avant sa réintégration sur l'indice vedette allemand Dax.

Le bénéfice net part du groupe a atteint 1,44 milliard d'euros en 2022, le plus élevé depuis plus de dix ans, contre 430 millions d'euros un an plus tôt, a annoncé la banque.

"Commerzbank est de retour", s'est félicité dans un communiqué Manfred Knof, installé PDG de la banque en 2021 après un exercice 2020 en lourde perte.

Ce résultat "montre que notre stratégie fonctionne et que nous avons réussi à inverser la tendance", a-t-il ajouté.

La satisfaction sera totale vendredi si Commerzbank retrouve l'indice Dax40 des plus grandes valeurs cotées dont elle avait été éjectée à l'automne 2018, selon une décision attendue de l'opérateur boursier Deutsche Börse.

Et la banque au logo jaune ne tient pas à s'arrêter là côté rentabilité, en visant cette année un résultat net "nettement supérieur à celui de 2022", grâce à une "nouvelle réduction des coûts totaux (incluant le coût du risque) à 6,3 milliards d'euros", selon ce communiqué.

Commerzbank va dans l'immédiat récompenser ses actionnaires, à commencer par l'Etat allemand qui a sauvé l'établissement pendant la crise de 2008 et qui détient encore 15% du capital.

Il est prévu de verser un dividende de 20 centimes par action pour l'exercice 2022 et un programme de rachat d'actions pour 122 millions d'euros va être lancé, le tout sous réserve du feu vert du superviseur logé à la Banque centrale européenne.

La Bourse de Francfort a salué ces annonces en faisant grimper le titre de 9% en cours de séance, à 11,25 euros.

Signal aux clients

Commerzbank semble tirer un trait sur une décennie de crises et de restructurations, comme sa rivale Deutsche Bank.

Sous la houlette de M. Knof, la banque a renforcé la discipline sur les coûts tout en forçant le virage numérique. Cela l'a conduit à se séparer de 9.000 salariés depuis 2021, sur 10.000 départs prévus, et à ramener à 450 le nombre d'agences, qui doit passer à 400 cette année.

La hausse des taux l'an dernier est venue à pic pour gonfler les recettes de 12%, à 9,5 milliards d'euros, tirées par la clientèle d'entreprises.

Le résultat aurait été encore plus brillant sans 650 millions d'euros de dépréciations sur le portefeuille de prêts de la filiale polonaise mBank en francs suisses suisses et 278 millions d'euros de manque à gagner inscrits en raison du gel ordonné par le pouvoir polonais des remboursements pour des prêts hypothécaires d'ici la fin de 2023.

Et malgré un contexte d'inflation, les charges d'exploitation ont baissé de 6% sur un an, à 5,84 milliards d'euros.

Le retour prévu au sein du Dax40 sera "un signal important pour nos clients", a déclaré M. Knof à la presse.

En même temps "nous savons que nous ne sommes qu'à la moitié de notre programme de transformation", a-t-il souligné.

Le groupe bancaire sera surveillé à partir de juin par un éminent premier censeur : l'ancien président de la Bundesbank Jens Weidmann doit devenir le nouveau président du conseil de surveillance du groupe après l'assemblée générale annuelle de fin mai.

afp/rp