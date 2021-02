Commerzbank : le titre chute après des résultats décevants

L'action de la banque allemande Commerzbank perdait près de 7% jeudi matin à la Bourse de Francfort après l'annonce de résultats annuels jugés décevants.



Le titre chute actuellement de 6,8%, la plus forte baisse de l'indice des moyennes capitalisations allemandes MDAX, qui progresse d'environ 0,7%.



Commerzbank, en pleine de phase de restructuration, a vu ses comptes basculer dans le rouge en 2020 en annonçant une perte opérationnelle de 233 millions d'euros au titre de l'exercice écoulé, à comparer avec un bénéfice de 1,25 milliard d'euros en 2019.



En tenant compte de ses charges de restructuration, de dépréciations sur les écarts d'acquisitions et d'autres actifs intangibles, sa perte annuelle nette s'établit à 2,87 milliards d'euros, après un bénéfice de 585 millions d'euros l'exercice précédent.



'La déception se situe surtout au niveau du produit net bancaire, ressorti en-dessous des attentes du consensus', fait remarquer un analyste.



Les revenus de la banque se sont effectivement légèrement tassé en 2020, passant à 8,45 milliards d'euros contre 8,61 milliards d'euros en 2019.



Dans son communiqué, Commerzbank en profite pour présenter les derniers détails de son programme 'Strategy 2024' censé lui permettre de renouer avec un résultat opérationnel positif dès cette année.



Le plan prévoit notamment la fermeture de 190 succursales en 2021, suivies de la fermeture de 150 agences supplémentaires sur les exercices 2022 et 2023.



Au total, Commerzbank prévoit de supprimer quelque 10.000 postes à temps plein, un objectif qui devrait être ramené à 7500 suppressions de postes nettes en tenant compte des 2500 embauches prévues par le groupe dans des métiers plus porteurs, comme le numérique.



