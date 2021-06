Commerzbank : Les frères Zaoui lancent un SPAC avec l'ancien directeur de Natixis Investment Managers

AMSTERDAM (Reuters) - Les fondateurs de la banque d'affaires Zaoui & Co, spécialisée en fusions et acquisitions, se sont associés mercredi à l'ancien directeur de Natixis Investment Managers, Jean Raby, pour lever 300 millions d'euros via un SPAC ("Special Purpose Acquisition Company") à Amsterdam.

Le SPAC, baptisé Odyssey Acquisition, a pour objectif de réaliser l'acquisition d'une entreprise dans les secteurs de la santé ou de la technologie, des médias et des télécoms, a-t-il indiqué dans un communiqué dans le cadre d'un processus de constitution de carnets d'ordres.

"En s'appuyant sur son vaste réseau, Odyssey Acquisition se concentrera sur les entreprises de ces secteurs qui sont dans des sous-segments importants et en croissance, avec des modèles d'entreprise différenciés et qui peuvent bénéficier d'un accès aux marchés publics de capitaux européens", a déclaré la société.

Un SPAC est une société sans activité opérationnelle dont les titres sont émis en Bourse pour une durée limitée dans le but de réaliser une ou plusieurs acquisitions dans un secteur particulier.

La Bourse d'Amsterdam a été le théâtre de plusieurs opérations de ce type au cours des derniers mois, notamment un SPAC de 500 millions d'euros lancée par l'homme d'affaires, Bernard Arnault, et l'ancien directeur d'Unicredit, Jean Pierre Mustier, et un autre lancé par l'ancien directeur général de Commerzbank, Martin Blessing.

Odyssey a déclaré qu'il disposait de deux ans pour trouver une entreprise appropriée dans laquelle investir, avec une prolongation possible de six mois.

(Reportage Simon Jessop et Bart Meijer; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)