Commerzbank : My Money Group (Cerberus) va reprendre à HSBC sa banque de détail en France

PARIS (Reuters) - My Money Group, détenu par le fonds américain Cerberus, a annoncé vendredi la signature d'un protocole d'accord en vue de la reprise des activités de banque de détail de HSBC en France.

My Money group va mettre la main sur 244 points de vente physiques, employant 3.900 salariés, avec pour objectif de faire renaître la marque CCF (ex-Crédit Commercial de France).

"Le nouveau CCF serait une banque française indépendante et de taille humaine, dotée d'un large portefeuille de produits haut de gamme", explique le groupe bancaire français dans un communiqué.

My Money Group s'engage à "maintenir une structure bilancielle très solide, un profil de liquidité robuste, et renouvelle son engagement envers une gestion prudente des risques, ainsi qu'une notation de crédit en catégorie "investment grade".

Le périmètre concerné par cette opération ne comprend pas les activités d'assurance et de gestion d'actifs de HSBC, précise le communiqué.

"HSBC Assurances Vie, HSBC Global Asset Management et HSBC REIM2 poursuivraient ainsi leurs activités existantes et concluraient un accord de distribution avec My Money Group afin de commercialiser leurs produits d'assurance et de gestion

d'actifs (représentant un total d'environ 25 milliards d'actifs sous gestion)", souligne My Money Group.

RETOUR À LA RENTABILITÉ

Les détails financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés. My Money Group a indiqué qu'il investirait 200 millions d'euros dans la refonte de l'architecture informatique et l'optimisation des processus internes des activités reprises à HSBC.

Des sources ont indiqué jeudi à Reuters que HSBC devrait injecter environ un milliard d'euros dans ses activités de banque de détail en France dans le cadre de son accord avec My Money Group.

"Notre objectif est que trois ans après la prise en main de la banque, la banque retrouve la rentabilité", a expliqué vendredi le PDG de My Money Group, Eric Shehadeh, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

"Il n'y aura pas de plan de restructuration, s'il y en a un, avant 2024-2025", a-t-il ajouté.

La finalisation de la transaction est attendue au premier semestre de 2023.

HSBC cherchait depuis plusieurs années un repreneur pour sa filiale en difficulté.

Fin mai, la banque britannique a également annoncé son retrait du marché de la banque de détail aux États-Unis dans le cadre de la stratégie du PDG Noel Quinn de sortir des activités non rentables et de se concentrer sur la gestion de fortune en Asie.

Le fonds Cerberus est déjà très présent dans le secteur bancaire européen, mis en difficulté par la faiblesse des taux d'intérêt et une concurrence accrue.

Il détient notamment des participations dans Deutsche Bank et Commerzbank.

(Laurence White et Gwenaëlle Barzic, Hayat Gazzane et Blandine Hénault pour la version française, édité par Sophie Louet)