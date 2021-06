Commerzbank : des changements au directoire

Commerzbank fait part de décisions importantes pour renforcer davantage son directoire et lui assurer une continuité et une stabilité à long terme pour la profonde transformation lancée avec la 'Stratégie 2024'.



Ainsi, Bettina Orlopp est nommée présidente déléguée du directoire avec prise d'effet immédiate, sa présence au directoire étant prolongée jusqu'en juin 2026. Le directeur opérationnel Jörg Hessenmüller est lui aussi reconduit au directoire pour cinq ans.



Par ailleurs, Sabine Schmittroth se concentrera sur le département des ressources humaines, reflétant l'importance des RH dans la restructuration en cours ; le segment clients particuliers et petites entreprises sera confié à quelqu'un d'autre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.