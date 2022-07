Commerzbank : nouvelle directrice des ressources humaines

Commerzbank annonce que son conseil de surveillance a nommé Sabine Mlnarsky au directoire de la banque avec effet au 1er janvier 2023, où elle assumera la responsabilité de la division des ressources humaines du groupe bancaire.



Elle succèdera à Sabine Schmittroth qui quittera Commerzbank à l'expiration de son contrat. Sabine Mlnarsky a plus de deux décennies d'expérience dans les ressources humaines et rejoint le groupe allemand en provenance de la banque autrichienne Erste Group Bank.



Par ailleurs, le directeur des risques Marcus Chromik a également informé le conseil de surveillance qu'il n'acceptera pas une éventuelle offre de prolongation à son contrat actuel au-delà de son terme prévu fin 2023.



