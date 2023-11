FRANCFORT (dpa-AFX) - La Commerzbank présentera ce mercredi (7h00) ses chiffres du troisième trimestre et détaillera sa stratégie pour les années à venir. Grâce à la hausse fulgurante des taux d'intérêt, les affaires ont été nettement plus florissantes ces derniers mois qu'il y a un an. Au premier semestre 2023, le groupe du Dax de Francfort a gagné au final environ 1,15 milliard d'euros, soit près de 50 pour cent de plus qu'un an auparavant.

Les analystes estiment que la tendance positive s'est maintenue : ils prévoient en moyenne un excédent de 611 millions d'euros pour les trois mois allant de juillet à septembre inclus. Au cours de la même période de l'année précédente, le bénéfice de la Commerzbank s'était effondré à 195 millions d'euros.

Sur l'ensemble de l'année 2022, l'établissement financier, dont le principal actionnaire est l'Etat allemand, avait réalisé un excédent d'un peu plus de 1,4 milliard d'euros, ce qui n'était plus arrivé depuis 2007. Pour l'année en cours, le conseil d'administration et le président du groupe Manfred Knof visent nettement plus. Dans les années à venir, les bénéfices devraient continuer à augmenter, et avec eux les distributions aux actionnaires, comme la banque l'avait annoncé fin septembre.