Commerzbank prévoit un quatrième trimestre difficile - poste intranet

Les dirigeants de Commerzbank ont déclaré vendredi aux employés que les trois prochains mois seront les plus difficiles de l'année pour la banque et qu'une récession en Allemagne était plus probable.

"Il y a encore trois mois de l'année commerciale devant nous", a déclaré la directrice financière Bettina Orlopp dans une interview publiée sur l'intranet de la banque et vue par Reuters.

"Et en termes purement économiques, ce seront probablement les trois mois les plus difficiles de l'année", a-t-elle ajouté.

La banque prévoit néanmoins un bénéfice net cette année de plus d'un milliard d'euros (977,20 millions de dollars), aidé par des taux d'intérêt plus élevés et ce qu'Orlopp a décrit comme une bonne performance opérationnelle.

Ces déclarations font suite à une réunion de deux jours cette semaine entre la direction et le conseil de surveillance pour discuter de la stratégie.

Le directeur général Manfred Knof a déclaré aux employés, lors de l'entretien en ligne, que la banque peaufinait sa présence internationale en Afrique du Nord et au Moyen-Orient "car la question de l'approvisionnement en énergie va prendre une toute nouvelle importance".

Le chancelier allemand Olaf Scholz

s'est rendu dans le Golfe

le week-end dernier afin de décrocher des accords énergétiques pour la plus grande économie d'Europe. (1 $ = 1,0233 euros) (Reportage de Tom Sims et Marta Orosz ; montage de Miranda Murray)