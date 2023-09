FRANCFORT (dpa-AFX) - La Commerzbank se fixe des objectifs plus ambitieux pour les prochaines années et veut faire participer davantage ses actionnaires au succès de l'entreprise. Pour les exercices 2022 à 2024, un total de trois milliards d'euros devrait être distribué aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions, a annoncé le groupe francfortois de l'indice Dax jeudi soir après la clôture de la Bourse. "Pour y parvenir, le taux de distribution pour 2024 sera d'au moins 70%", a indiqué la Commerzbank après des délibérations du directoire et du conseil de surveillance.

En principe, la banque vise à distribuer plus de 50 pour cent de ses bénéfices entre 2025 et 2027, après déduction des intérêts payés sur certains emprunts et des parts minoritaires. Il serait également possible que la totalité des bénéfices restants revienne aux actionnaires, mais pas au-delà, comme l'ont récemment demandé certains analystes.

"L'augmentation prévue du taux de distribution est l'expression de notre confiance dans le développement futur de la banque", a déclaré le président du groupe Manfred Knof. L'année dernière, l'établissement financier, dont le principal actionnaire est l'État allemand, a réalisé un excédent de 1,4 milliard d'euros, un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis 2007. Pour l'année en cours, le directoire vise une nette augmentation du bénéfice.

Et ce n'est qu'un début : La banque prévoit pour 2027 "une rentabilité accrue" et un rendement des fonds propres après impôts de plus de 11 pour cent. En 2022, cette valeur était de 4,9 pour cent, et pour 2024, l'objectif est de plus de 7,3 pour cent. Le rendement des capitaux propres met en relation le bénéfice et les capitaux propres investis et montre ainsi l'efficacité avec laquelle une entreprise a utilisé cet argent.

Comme pour d'autres établissements financiers, la hausse des taux d'intérêt stimule les activités de la Commerzbank. De plus, la politique d'austérité des dernières années porte ses fruits : La Commerzbank a supprimé des milliers de postes et réduit le nombre de ses filiales en Allemagne de 1000 à 400. Le réseau à l'étranger a également été réduit.

Pour l'exercice 2022, la Commerzbank avait pour la première fois accordé un dividende de 20 centimes d'euro par action après trois années de dividende nul, environ 370 millions d'euros ont été versés aux actionnaires. Pour l'année en cours, la directrice financière Bettina Orlopp avait récemment laissé entrevoir une distribution de bénéfices d'un ordre de grandeur d'environ 900 millions d'euros. La banque vient de confirmer ce chiffre dans ses prévisions. Pour 2024, les actionnaires peuvent donc s'attendre à recevoir environ 1,7 milliard d'euros selon les prévisions actuelles. Jeudi soir, le cours de l'action était de 0,8 pour cent supérieur à la clôture Xetra sur la plateforme de négoce Tradegate.

L'Etat allemand profite également de cette manne financière : depuis le sauvetage de la Commerzbank lors de la crise financière de 2008/2009, l'Etat est le plus grand actionnaire individuel de l'institut avec une participation actuelle de 15,6 pour cent.

Le ministre des Finances Christian Lindner a récemment affirmé que le gouvernement fédéral était "très satisfait de l'évolution de la banque". Concernant une éventuelle vente des parts de la Commerzbank, le politicien du FDP a déclaré : "Le gouvernement fédéral maintient son objectif de privatiser à long terme les participations de l'Etat qui ne sont pas nécessaires. Des décisions concrètes concernant la Commerzbank n'ont pas été prises".

Les détails de la stratégie révisée ainsi que les mesures et objectifs concrets pour les années 2024 à 2027 seront présentés par la Commerzbank le 8 novembre. La publication du bilan intermédiaire pour le troisième trimestre 2023 est également prévue pour ce jour-là.

Cette fois-ci, il ne devrait pas y avoir de nouvelles suppressions d'emplois à grande échelle, comme l'avait récemment laissé entendre le président du groupe Knof. "La restructuration financière de la Commerzbank est terminée, nous continuerons bien sûr à regarder les coûts avec discipline", avait déclaré Knof lors d'une conférence bancaire à Francfort. "La croissance dans les opérations avec la clientèle est au premier plan : nous voulons continuer à croître dans les deux segments, celui de la clientèle privée et celui de la clientèle d'entreprise."/ben/DP/men